Nel Bresciano 70enne si accascia a terra in arresto cardiaco, salvato dalla Polizia di Stato

venerdì, 4 marzo 2022

Brescia – Gli uomini della Polizia di Stato della Squadra Volante di Brescia si sono distinti per aver salvato la vita ad un cittadino. L’episodio si è verificato verso le 11 di oggi, quando i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti nel parco di Viale Venezia dove era stata segnalata una persona a terra. Giunti sul posto gli agenti si sono trovati di fronte un 70enne privo di sensi sul manto stradale, con attorno alcune persone che riferivano che lo stesso era stato colto da malore. I poliziotti, dopo aver notato che l’uomo era in arresto cardiaco, hanno immediatamente effettuato le necessarie manovre rianimatorie con massaggio cardiaco durato ben oltre 10 minuti, fino a riattivare il battito.

All’arrivo del personale medico il malcapitato era ancora in arresto cardiaco ed è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.

L’immediato intervento degli uomini della Polizia di Stato della Squadra Volante ha sicuramente permesso di salvare una vita