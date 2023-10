Nel Bresciano 11 patenti ritirate dalla Polizia Stradale

venerdì, 20 ottobre 2023

Brescia – Sulle strade della provincia di Brescia sono state teatro di serrati controlli da parte della Polizia Stradale di Brescia, che incessantemente continua ad operare per contrastare comportamenti illeciti e pericolosi alla guida da parte degli automobilisti. Controlli e sanzioni anche in Valle Camonica, da parte degli agenti della Polstrada di Darfo.

Gli agenti dislocati in differenti località della provincia e impegnati su diversi turni operativi, hanno proceduto a controllare utilizzando precursori, drug-test e apparecchiature etilometriche 150 conducenti, dei quali, ben 11 sono stati privati della patente di guida e denunciati per guida in stato d’ebrezza alcolica.

Nove di questi risultano di età compresa tra i 18 e i 32 anni. La campagna di prevenzione stradale e di repressione delle condotte di guida in stato di alterazione, ha lo scopo di rendere consapevoli i giovani e non solo, sui rischi in cui si incorre mettendosi alla guida “ubriachi” nonché di incentivare modelli di comportamento e di guida corretti.