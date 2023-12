Munizioni e armi clandestine in casa, 36enne arrestato in Val Seriana

lunedì, 11 dicembre 2023

Clusone (Bergamo) – In casa aveva armi e munizioni, arrestato dai carabinieri un 36enne, italiano, residente in Val Seriana. L’inchiesta nasce da informazioni acquisite dai militari circa presunti maltrattamenti perpetrati negli ultimi tre mesi dall’uomo nei confronti della convivente e circa la presenza in abitazioni di armi.

Durante la perquisizione i militari hanno trovato nella disponibilità dell’uomo: 2 fucili da caccia; 1 carabina ad aria compressa; circa 500 proiettili di vario calibro; 3 coltelli della serie “Rambo” con lama dai 22 ai 30 centrimetri, tutti sottoposti a sequestro poiché mai denunciati e l’arrestato non aveva alcun titolo autorizzativo dalla Polizia.

L’uomo agli operanti ha giustificato il possesso dell’arsenale con una passione “collezionistica” per le armi. Non sarebbero invece emersi riscontri in riferimento ai presunti maltrattamenti in famiglia. Il 36enne è agli arresti domiciliari in attesa di convalida del Gip.