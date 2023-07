Motociclista muore sulla strada del Passo Crocedomini

venerdì, 21 luglio 2023

Bagolino (Brescia) – Un motociclista di 58 anni, turista tedesco che stava effettuando con un gruppo di amici una gita sul Garda, ha perso la vita a Bagolino (Brescia) sulla Provinciale 669 che porta al Passo Crocedomini.

L’incidente è accaduto in mattinata e secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Salò (Brescia) il centauro avrebbe fatto tutto da solo e, forse per il fondo stradale bagnato per la pioggia, ha perso il controllo delle potente moto e nella caduta è finito contro un palo ed è deceduto sul colpo.

Sul posto sono giunti un’ambulanza, l’eliambulanza dalla centrale operativa di Brescia con l’equipe medica che ha constatato il decesso del 58enne tedesco. Sul posto per regolare il traffico la Polizia locale di Bagolino e i carabinieri Forestali.