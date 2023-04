Morto il turista falciato ad Arco da un’auto con alla guida una donna ubriaca

lunedì, 10 aprile 2023

Arco (Trento) – E’ morto il turista tedesco falciato da un’auto con alla guida una 31enne ad Arco (Trento). Il 21enne, in vacanza sul Garda, è stato investito dalla vettura condotta dalla 31enne, risultata poi positiva all’alcoltest, mentre attraversava la strada accanto alla sua ragazza. Entrambi hanno riportato gravissime ferite e sono stati soccorsi e trasportati al Santa Chiara di Trento.

Oggi il cuore del 21enne ha cessato di battere, mentre la fidanzata – 20 anni – è ricoverata in Rianimazione. Le forze dell’ordine hanno denunciato l’autista residente in una località del Garda e ritirato la patente. Il fascicolo aperto dalla Procura di Rovereto è ora per omicidio stradale.