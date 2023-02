Morta scialpinista tedesca travolta da valanga in Alto Adige

sabato, 4 febbraio 2023

San Vigilio di Marebbe (Bolzano) – Due giovani scialpiniste tedesche sono rimaste intrappolate in una grossa valanga sul Passo Limo: una è morta, l’altra è uscita illesa. L’incidente è avvenuto a Marebbe (Bolzano), in località Gran Fanes, lungo un pendio situato di fronte ad una casermetta degli alpini, nei pressi del lago di Limo, a circa 2.200 metri di quota.

Il bordo della valanga era di oltre 1 metro, la valanga non era particolarmente grande e il terreno non era particolarmente ripido.

La prima ricerca è stata effettuata da un gruppo di turisti tedeschi che si trovava al Passo Limo. Gli uomini e le donne del Soccorso Alpino sono stati portati sul luogo dell’incidente dalle motoslitte e dai cingolati dei rifugi alpini e dall’elicottero di soccorso Aiut Alpin Dolomites – heli mountain rescue, che però è dovuto tornare indietro a causa delle raffiche di vento che hanno raggiunto i 120 km orari.

Una delle vittime è stata trovata a circa 2,5 metri di profondità. Purtroppo, tutti gli sforzi di rianimazione non hanno avuto successo. La seconda persona è rimasta illesa ed è stata assistita dalla squadra di assistenza spirituale.

La squadra di soccorso era composta da 40 soccorritori alpini delle stazioni di Aiüt Alpin Mareo · Soccorso alpino Marebbe · Bergrettung Enneberg – CNSAS, di AIÜT ALPINISC’ Alta Badia, e da partecipanti di varie stazioni che stavano completando il corso invernale Tesa a Pederü. Sul posto erano presenti anche due soccorritori alpini della Guardia di Finanza, e i vigili del fuoco di Pieve di Marebbe e di San Vigilio di Marebbe.

Seconda vittima – Un 35enne della valle Aurina è morto dopo essere stato travolto da una valanga che si è staccata ieri sul monte Spicco, in Alto Adige. E’ stato estratto in fin di vita dai soccorritori dopo l’allarme lanciato dai familiari, preoccupati per il suo mancato ritorno a casa. Sono iniziate le ricerche, individuato e trasportato in gravissime condizione all’ospedale di Brunico dopo essere stato rianimato sul posto ed è stato ricoverato in terapia intensiva, dove oggi è morto questa mattina.