Morta la 46enne precipitata col deltaplano a Gardone Riviera

sabato, 24 giugno 2023

Gardone Riviera (Brescia) – E’ morta agli Spedali Civili di Brescia la donna di Bressanone che durante l’atterraggio con il deltaplano a Gardone Riviera (Brescia) ha riportato gravissimi traumi.

Secondo quanto ricostruito la 46enne stava atterrando con il parapendio al campo di via Val di Sur, in località San Michele, quando ha perso il controllo della vela ed è precipitata per una ventina di metri riportando traumi. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e con l’elisoccorso è stata trasportata agli Spedali Civili di Brescia dove nella notte è morta. Cordoglio nella cittadina dell’Alto Adige dove a 46enne era conosciuta.