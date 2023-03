Morta in Kenya, Adrara dà l’ultimo saluto a Michela Boldrini

domenica, 12 marzo 2023

Michele Boldrini (nella foto), 39 anni, segretaria in un’agenzia di assicurazioni, originaria di Adrara San Martino e residente a Sarnico (Bergamo) era partita per il Kenya a febbraio ed è rimasta ustionata nell’incendio del resort Barracuda Inn di Watamu il 23 febbraio scorso. Le condizioni erano apparse subito gravi e dopo alcuni giorni Michela Boldrini è morta. La salma di Michela, dopo il benestare delle autorità del Kenya, ha fatto rientro in Italia e ora è nella casa ad Adrara. L’ultimo saluto a Michela martedì pomeriggio alle 14:30 nella parrocchiale.