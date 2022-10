Morta all’ospedale di Esine una delle turiste rimaste intossicate

sabato, 22 ottobre 2022

Esine (Brescia) – E’ morta una delle turiste spagnole rimaste intossicate da una cena consumata in un ristorante di Somma Lombardo (Varese). La comitiva è stata colta da malore appena giunta in un albergo di Darfo Boario Terme (Brescia).

I 57 spagnoli erano arrivati a Malpensa martedì, dopo il pranzo nel Varesotto avevano fatto tappa sul Sebino prima della destinazione di Darfo Boario. In serata sono stati colti da malore e in quattro ricoverati all’ospedale di Esine (Brescia). Maria Dolores, 83 anni è stata ricoverata all’ospedale di Esine (Brescia) nella mattinata di mercoledì scorso, con il marito e altre due persone e nella giornata di ieri è deceduta. Da valutare se avesse anche altre patologie e le cause del decesso. Aperta un’inchiesta dalla Procura di Brescia con le indagini affidate ai carabinieri della Compagnia di Breno, che hanno già effettuato accertamenti nel ristorante varesino e sequestrato la cartella clinica.