Morsa da vipera, escursionista soccorsa a Malga Val di Roda

lunedì, 19 giugno 2023

San Martino di Castrozza (Trento) – Intervento per un morso di vipera a escursionista nei pressi di Malga Val di Roda, in territorio di San Martino di Castrozza (Trento). Un’escursionista è stata trasferita all‘ospedale Santa Chiara di Trento, dopo essere stata morsa alla mano da una vipera mentre sostava nei pressi di Malga Val di Roda, a quota 1580 metri.

Dopo la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112, la Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre alcuni soccorritori della competente Stazione di San Martino di Castrozza si mettevano a disposizione in piazzola, pronti a coadiuvare le operazioni in caso di necessità. Il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica, sbarcati nei pressi della malga, si sono subito portati sulla donna e, dopo averle prestato le prime cure del caso, hanno provveduto ad elitrasportarla il più velocemente possibile all’ospedale Santa Chiara di Trento.

di C. P.