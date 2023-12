Mori, incidente in moto: muore centauro 32enne

sabato, 23 dicembre 2023

Mori (Trento) – Drammatico incidente a Mori (Trento) nel pomeriggio: muore 32enne. Lo schianto è accaduto sulla statale 240 Loppio-Mori, all’uscita della galleria di Mori e sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica di Trentino Emergenza, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

I sanitari hanno constatato il decesso del 32enne. Sono in corso accertamenti della Polizia Stradale per chiarire le cause dell’incidente e secondo la prima ricostruzione il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo all’uscita della galleria in direzione di Rovereto.