Mori, addio a Saverio Radam: il ricordo degli amici e del PATT

martedì, 16 maggio 2023

Mori (Trento) – Ci sono persone che lasciano un segno nella storia di un Partito. Saverio Radam, deceduto in questi giorni, è una di quelle figure che hanno caratterizzato per tanti anni la vita del Partito Autonomista Trentino Tirolese e dell’Amministrazione comunale di Mori.

“Pur avendo ricoperto cariche di responsabilità anche all’interno della locale Sezione del PATT, Saverio Radam ha speso il suo inesauribile impegno soprattutto nell’amministrazione pubblica della sua città, ricoprendo per ben 15 anni, in coalizioni diverse, la carica di Vicesindaco e di Assessore ai Lavori pubblici.

Preciso, rigoroso, concreto, pragmatico, come nel DNA degli Autonomisti, lo ricordiamo in tanti momenti della vita del Partito e in tante occasioni dell’attività amministrativa di Mori e delle sue frazioni.

Per lui l’Autonomia, quella vera e non quella pronunciata solo a parole, comportava prima di tutto senso di responsabilità, era l’anteporre le istanze legittime e motivate della propria comunità rispetto alle ideologie e alle pregiudiziali politiche, significava la capacità di dare le giuste risposte e in tempi rapidi alle legittime istanze della comunità. E il buongoverno, che per lui costituiva un obiettivo imprescindibile, imponeva prima di tutto l’esame scrupoloso e preciso dei progetti per scegliere il migliore, l’oculatezza nell’uso delle risorse, il controllo rigoroso e puntuale di ogni risorsa spesa per non sprecare nulla.Per Saverio, in definitiva, un autonomista vero doveva essere coraggioso ed incisivo: poche chiacchiere e tanti fatti!

Saverio era un uomo generoso e disponibile, ma non faceva sconti a nessuno. Il suo carattere schietto e sanguigno lo portava ad esprimere sempre come la pensava senza mai offendere, a prendere sempre una decisione precisa, ma anche a mediare, senza snaturare l’obiettivo, quando era necessario. A lui non interessava apparire, ma voleva essere giudicato e ricordato per ciò che riusciva a realizzare. Ed anche per questo, ogni volta riusciva a far vincere la sua coalizione e a riscuotere un consenso tanto significativo da assumere l’incarico più delicato dopo quello del sindaco.

Tutti gli autonomisti, ed in particolare quelli di Mori e della Vallagarina, lo ricordano con affetto riconoscente per l’esempio di impegno, disinteressato e competente, e di convinta dedizione alla causa e agli ideali autonomisti. E, in questi momenti difficili, sono vicini alla moglie Dolores, ai figli Maria e Stefano e a tutti i suoi familiari”, lo ricordano il presidente del PATT, Franco Panizza, il segretario politico Simone Marchiori, il vicepresidente Lorenzo Conci e il coordinatore della Vallagarina Francesco Mattè.