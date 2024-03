Montecampione: due cani recuperati dai pompieri con l’elicottero

sabato, 16 marzo 2024

Artogne (Brescia) – L’elicottero Drago 150 del corpo nazionale dei vigili del Fuoco attivato dalla sala operativa del Comando di Brescia è intervenuto sul monte Muffetto in zona Montecampione per il recupero di due cani rimasti isolati in zona impervia ed innevata a seguito di un infortunio del proprietario.

La zona dell’intervento è al confine tra la Valle Camonica e la Val Trompia. Alle operazioni di salvataggio ha preso parte una squadra del comando provinciale di Brescia in collaborazione con personale SAGF e di un veterinario per la valutazione e trattamento degli animali.