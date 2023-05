Monte Toro, nella notte recuperato escursionista in difficoltà

venerdì, 19 maggio 2023

Fusine (Sondrio) – Notte di lavoro per il Soccors0 Alpino, allertato nella serata di ieri per le ricerche di un escursionista in difficoltà nella zona del Monte Toro, al confine tra le province di Bergamo e di Sondrio.

Era partito ieri da Foppolo (Bergamo) per arrivare in cresta ma poi, a causa della nebbia e della scarsa visibilità, ha perso il sentiero.

Nella serata di ieri la centrale 112 Nue ha attivato il Soccorso alpino: sono partiti subito quindici tecnici della VI Orobica, Stazione di Valle Brembana, per ragioni di minore distanza geografica; allertati e pronti a partire anche i tecnici della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, Stazione di Sondrio, competente per territorio, in quanto la zona fa parte del comune di Fusine (Sondrio). L’uomo è stato raggiunto e accompagnato verso il passo Dordona.