Monopattino elettrico rubato a Bolzano, la Polizia di Stato individua ladro e ricettatore

mercoledì, 7 settembre 2022

Bolzano – Il quotidiano impegno da parte delle pattuglie della Questura di Bolzano, che controllano costantemente il territorio nell’arco delle 24 ore, consente molto spesso di intervenire per prevenire e reprimere anche i reati apparentemente di minore entità, ma che incidono fortemente sulla percezione di sicurezza, come i taccheggi nei supermercati e nei centri commerciali o i furti ai danni di privati cittadini.

Nella serata di ieri, una pattuglia della Volante, impegnata in una specifica attività di prevenzione dei reati in genere, è stata inviata nei pressi di un noto Centro Commerciale per la segnalazione del furto di un monopattino elettrico.

Gli operatori della Polizia di Stato hanno immediatamente visionato le telecamere dell’impianto di videosorveglianza e, grazie alla perfetta conoscenza del sottobosco di personaggi dediti abitualmente alla commissione di reati contro il patrimonio e del territorio dove solitamente agiscono e si nascondono, hanno riconosciuto l’autore del furto: un giovane senzatetto solito accamparsi lungo gli argini dell’Isarco.

Immediatamente rintracciato e messo alle strette dai poliziotti, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità ed ha fornito alcune indicazioni sul luogo dove poco prima aveva provveduto a rivendere il mezzo di spostamento.

Sempre grazie alla consolidata conoscenza del territorio, gli Agenti sono quindi riusciti a rintracciare l’acquirente che era ancora in possesso del monopattino elettrico. Il veicolo è stato sequestrato e l’acquirente, considerate le modalità ed il prezzo di acquisto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. L’episodio ha quindi avuto un buon esito, che però purtroppo non sempre si verifica.

Pertanto, la Polizia di Stato raccomanda ai cittadini di non lasciare incustoditi mezzi e beni di valore senza adottare almeno le più elementari precauzioni, visto che i malintenzionati approfittano di ogni occasione per impossessarsi di oggetti, anche se di scarso valore:

chiudere sempre con idonei lucchetti e catene biciclette, ciclomotori, motoveicoli e monopattini, fissandoli, ove possibile, alle apposite rastrelliere;

non lasciare incustoditi all’interno dei veicoli bagagli o capi di abbigliamento in vista;

chiudere regolarmente le portiere ed i finestrini durante la sosta.