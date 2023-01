Sebino, momenti di terrore: rapinati imprenditore e la sua famiglia

giovedì, 12 gennaio 2023

Iseo (Brescia) – Dieci minuti di terrore per un imprenditore del Sebino che è stata rapinata all’ora di cena da due banditi. L’imprenditore stava facendo ritorno a casa e giunto sul cancello d’ingresso della sua villa, è stato minacciato da due malviventi con volto travisato da passamontagna con pistola in pugno. L’imprenditore Botti non ha opposto resistenza, i due banditi si sono fatti accompagnare nella villa, dove c’erano i familiari e si sono fatti consegnare preziosi, gioielli e contanti per un ammontare attorno ai 15mila euro.

Sono stati momenti di paura e quando i banditi sono fuggiti con il bottino, sono state contattate dalla famiglia Botti le forze dell’ordine. Le indagini sono condotte dai carabinieri della locale Stazione e dal comando provinciale di Brescia, che hanno effettuato i primi accertamenti per ricostruire l’accaduto.