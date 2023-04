Molestatore seriale arrestato dai carabinieri in Alto Adige

mercoledì, 19 aprile 2023

Bolzano – Molestatore seriale arrestato dai carabinieri. I militari della Compagnia di Bolzano hanno arrestato un uomo sul cui conto sono ipotizzati il reato di violenza sessuale pluriaggravata e continuata.

Tra novembre 2022 e la metà di marzo 2023, nell’ambito della valle Venosta si sono verificati vari episodi di molestie in danno di giovani ragazze, quasi sempre minorenni, che stavano viaggiando a bordo di autobus di linea o li attendevano presso gli stalli delle fermate. Le ragazze erano state avvicinate da un uomo che dapprima le aveva fatte oggetto di apprezzamenti, quindi le aveva seguite passando repentinamente a vere e proprie molestie e palpeggiamenti.

Fondamentale, al fine di interrompere la sequenza di episodi incresciosi, si è rivelata la scelta coraggiosa e civicamente rilevante da parte delle ragazze coinvolte e dei loro genitori di denunciare i fatti ai carabinieri della Compagnia di Silandro. Questi, grazie all’attività di controllo del territorio ed alle investigazioni volte a ricostruire e circostanziare i fatti, sono giunti all’identificazione di un trentottenne straniero con alcuni precedenti di polizia specifici, nei confronti del quale hanno raccolto elementi tali da consentire all’autorità giudiziaria inquirente di ottenere dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bolzano la misura cautelare della custodia in carcere, eseguita dai carabinieri della Compagnia di Bolzano che hanno rintracciato ed arrestato il soggetto nel capoluogo altoatesino.

Il pubblico ministero titolare del procedimento ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano l’applicazione della custodia cautelare in carcere a carico dell’indagato, che è stato arrestato e tradotto alla casa Circondariale di Bolzano. In esito all’interrogatorio di garanzia il giudice ha confermato la misura custodiale e l’indagato è rientrato nella casa circondariale.