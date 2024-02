Moena: denunciati per furto di sci e ricettazione due italiani

venerdì, 16 febbraio 2024

Moena (Trento) – Denunciati per furto di sci e ricettazione due giovani italiani. Si aggiravano all’esterno delle aree di ristoro della skiarea e, dopo una rapida occhiata alle rastrelliere degli sci, prelevavano indisturbati quelli di maggior valore.

Due giovani italiani – di 33 e 30 anni, incensurati – sono stati intercettati dal personale del soccorso piste della Polizia di Stato in servizio presso il distaccamento sciatori di Moena- Passo San Pellegrino, che, dopo aver ricevuto una prima denuncia di furto di sci, si è messa prontamente alla ricerca dei ladri. Visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza e tracciati gli accessi ai comprensori della zona, hanno atteso a fondo pista una giovane coppia con abbigliamento corrispondente a quello immortalato nei filmati.

Vistisi ormai scoperti, i due hanno consegnato la refurtiva accumulata in brevissimo tempo: in totale si tratta di nove paia di sci, di cui due già restituiti agli aventi diritto, mentre per gli altri sono in corso accertamenti per risalire ai legittimi proprietari. I responsabili sono stati denunciati in concorso per furto aggravato e ricettazione.