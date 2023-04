Mobilitazione a Malonno per l’incendio di un furgone

venerdì, 7 aprile 2023

Malonno (Brescia) – Mobilitazione nella serata di ieri per un incendio a Malonno (Brescia): i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo sono intervenuti per l’incendio di un mezzo: un piccolo furgone, per cause in fase di accertamento, ha preso fuoco all’interno del cortile di un condominio e le fiamme hanno intaccato un albero e i cavi della linea elettrica adiacenti all’edificio, mentre non è stato interessato dal rogo l’immobile.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Edolo, i carabinieri della Stazione di Edolo e il personale di E-Distribuzione. L’intervento si è concluso poco prima delle 23.