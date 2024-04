Minorenne guidava uno scooter rubato a Caldaro, denunciato

mercoledì, 3 aprile 2024

Caldaro (Bolzano) – Minorenne guidava uno scooter rubato, bloccato dai carabinieri. È bastato un solo giorno ai carabinieri della Compagnia di Egna, per ritrovare un ciclomotore oggetto di furto. Il veicolo a due ruote, un Phantom Malauguti, era stato asportato intorno alle 20 di alcuni giorni fa a Caldaro, precisamente in piazza dei Rottenburg e a denunciare la vicenda è stato il proprietario del mezzo, un uomo residente nella cittadina dell’Oltradige.

Attraverso l’uso di sofisticati ausili tecnologici, alcuni dei quali messi a disposizione dalla Comunità Comprensoriale Oltradige – Bassa Atesina, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Egna sono riusciti dopo poche ore ad individuare la posizione del ciclomotore.

La Centrale Operativa dei carabinieri ha subito fatto convergere delle “gazzelle” nella zona e i militari di un’autoradio del Radiomobile di Egna hanno individuato lo scooter alle 2 di notte in transito a San Giacomo di Laives in direzione Bolzano.

A quel punto i militari hanno acceso i dispositivi luminosi e sonori e hanno costretto il conducente ad accostare e purtroppo hanno scoperto che alla guida vi era un sedicenne che è stato di conseguenza denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Bolzano per il reato di ricettazione e sanzionato poiché alla guida senza aver mai conseguito la patente di guida.

Il minore è stato riaffidato ai genitori e la sua posizione ora è al vaglio della Magistratura.

Il ciclomotore è stato restituito al proprietario.