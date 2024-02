Minorenne denunciato per imbrattamento dai carabinieri di Borgo Valsugana

giovedì, 8 febbraio 2024

Borgo Valsugana ( Trento) – Una pattuglia di militari del NORM-Aliquota Radiomobile della Compagnia carabinieri di Borgo Valsugana hanno sorpreso un ragazzo quindicenne mentre imbrattava, con una bomboletta spray, i muri in cemento del sottopasso ferroviario della Stazione Intermodale di Borgo Valsugana.

A seguito della sua immediata perquisizione, nello zaino del minore i due Carabinieri operanti hanno rinvenuto tre coltelli a serramanico con lame di circa 10 cm l’una, e altre due bombolette spray, non ancora utilizzate.

Sempre all’interno dello zaino è stato trovato anche un block notes, dove erano annotate delle scritte contro le forze dell’ordine, che già nel recente passato erano state notate impresse su alcuni muri del centro di Borgo Valsugana.

L’attività di perquisizione è stata estesa alla sua abitazione, grazie alla quale si è rinvenuto circa 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

La droga, le armi e tutto il materiale rinvenuto sono stati immediatamente sequestrati ed il giovane 15enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento, in quanto ritenuto responsabile sia del reato di porto abusivo di armi sia del reato di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui.

Contestualmente i carabinieri lo hanno sanzionato in via amministrativa per uso personale di stupefacenti, segnalandolo per tale motivo al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento.

Sono in atto delle attività di indagine al fine di verificare la sua eventuale responsabilità relativamente ad analoghi episodi di imbrattamento che negli ultimi mesi hanno interessato altri centri abitati limitrofi in Valsugana.