domenica, 24 dicembre 2023

Breno (Brescia) – Minaccia l’ex fidanzata, arrestato dai carabinieri 35enne di Breno (Brescia). Dopo aver interrotto la relazione con una 33enne, residente in Valle Camonica, il giovane di Breno ha dapprima stalkerizzato, poi minacciato la ex dicendo che voleva bruciarla.

La 33enne ha denunciato l’ex fidanzato. I militari, dopo aver raccolto le testimonianze, quindi l’ha arrestato. Il 35enne è in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip del tribunale di Brescia. E’ il primo caso di “nuovo codice rosso” (non in flagranza) applicato a Breno.