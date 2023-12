Minaccia i carabinieri di Borgo Valsugana, denunciato

martedì, 5 dicembre 2023

Borgo Valsugana (Trento) – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti a Borgo Valsugana, davanti alla caserma del proprio Comando Compagnia, per la presenza di un 40enne in evidente stato di ebbrezza che proferiva ad alta voce minacce di morte verso i militari, senza nessun motivo che potesse giustificare o spiegare il suo comportamento.

Poco dopo, l’uomo ha scavalcato il cancello pedonale della caserma ed è stato subito fermato ed identificato. Si trattava di un cittadino straniero di quarant’anni, che già in passato si era reso protagonista di simili episodi e che è stato denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale nonché per il reato di introduzione arbitraria in luogo militare.