Minaccia e perseguita l’ex compagna: 50enne arrestato dalla Polizia di Stato nel Bresciano

mercoledì, 19 aprile 2023

Brescia – Minaccia e perseguita l’ex compagna: arrestato dalla Polizia di Stato per stalking. Un cinquantenne è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia in flagranza del reato di atti persecutori. Il medesimo è stato colto all’atto di imbrattare il veicolo della donna con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale cessata.

La segnalazione è pervenuta tramite il 112 NUE e ha permesso alla centrale operativa della Questura di inviare tempestivamente l’equipaggio più vicino.

Sul posto, l’uomo è stato rintracciato e identificato; i controlli hanno permesso di accertare che lo stesso era già destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore lo scorso mese di febbraio a seguito di apposita istanza presentata dalla donna presso l’Ufficio Denunce dopo ripetuti episodi persecutori.

L’ammonimento è una misura di prevenzione esclusiva del Questore che nasce con lo scopo di garantire alla vittima di atti persecutori, violenza domestica, cyberbullismo, una tutela rapida ed anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale.

A seguito dell’ammonimento, qualora gli atteggiamenti persecutori non dovessero cessare, si procede d’ufficio e l’arresto diviene obbligatorio in caso di flagranza di reato.