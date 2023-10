Minaccia con coltello a Brescia: bloccato ed espulso

sabato, 7 ottobre 2023

Brescia – Nella mattinata di ieri, due equipaggi della Polizia di Stato in servizio di Volante sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 NUE di un soggetto che, armato di un grosso coltello, sulla via pubblica, stava minacciando un uomo e la sua famiglia.

Giunte sul posto dopo pochi minuti, le due pattuglie, una della Questura e l’altra del Commissariato Carmine, hanno immediatamente rintracciato il soggetto, che, non ottemperando ai ripetuti inviti degli agenti a gettare il coltello, ha reso necessaria l’attuazione del protocollo Taser.

Alla mera vista della pistola a impulsi elettrici, che dunque non è stata attivata, il soggetto si è arreso ed è stato immediatamente bloccato dagli operatori che, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato il coltello, di circa 20 cm.

L’uomo appariva particolarmente agitato ed è quindi grazie alla prontezza di un passante nel chiamare il 112 NUE e alla professionalità degli agenti della Polizia di Stato che l’escalation violenta è stata interrotta con un intervento conclusosi in soli dieci minuti.

Una volta accompagnato in Questura e compiutamente identificato, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per la verifica della sua posizione sul territorio nazionale, verifica che si è conclusa con l’ l’ordine di accompagnamento da parte del Questore e il trasferimento presso il CPR di Potenza, ove sarà trattenuto in attesa del definitivo allontanamento dal territorio nazionale.