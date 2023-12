sabato, 30 dicembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Minacce alla ex, arrestato 40enne di Ponte di Legno (Brescia). Un nuovo arresto in Valle Camonica con il codice rosso, dopo la vicenda del 35enne di Breno,

Il 40enne dalignese aveva violato il divieto di avvicinamento alla ex, 38 anni, residente in Alta Valle e arrampicandosi sulla ringhiera aveva lanciato insulti e minacce nei confronti della donna. I carabinieri della Stazione di Ponte di Legno – secondo la legge del nuovo codice rosso – l’hanno arrestato e nell’udienza per direttissima il Gip del tribunale di Brescia ha convalidato l’arresto con i domiciliari.