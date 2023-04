Minacce a Flavio Rossi, la solidarietà dell’università di Trento

domenica, 30 aprile 2023

Trento – Solidarietà a Flavio Rossi oggetto di minacce anonime per la sua attività sindacale. La vicinanza e la condanna del gesto da parte del rettore Flavio Deflorian a nome di tutto l’Ateneo di Trento.

Presa di posizione in riferimento al ritrovamento ieri di alcuni volantini nelle sedi di Povo e di Mesiano con minacce nei confronti di Flavio Rossi. Il rettore dell’Università di Trento, Flavio Deflorian, insieme al presidente Daniele Finocchiaro, al direttore generale Alex Pellacani e al direttore del Dipartimento di Fisica, Franco Dalfovo, a nome di tutto l’ateneo, esprime profondo sconcerto e indignazione per un atto vile e aggressivo e piena solidarietà e vicinanza al collega Flavio Rossi. Allo sdegno e alla solidarietà per Rossi si unisce anche la comunità studentesca attraverso il messaggio del presidente del Consiglio degli studenti, Gabriele Di Fazio.

Già nel pomeriggio di ieri, mentre i volantini venivano rimossi dalle sedi, il rettore Deflorian, il direttore del Dipartimento di Fisica Dalfovo e il dirigente della Direzione risorse umane e organizzazione, Mario Depaoli, hanno contattato e inviato un messaggio personale al collega al centro di minacce per la sua attività sindacale.

“È inconcepibile che si debba assistere a una manifestazione così violenta di aggressività e di stupidità nei confronti di una persona che svolge il suo lavoro per la collettività – ha commentato il rettore Deflorian -. Abbiamo chiesto immediatamente alle forze dell’ordine di fare chiarezza su questo atto intimidatorio così grave. Nel frattempo, anche a nome di tutti i colleghi e le colleghe UniTrento, rinnovo anche pubblicamente il nostro appoggio e la nostra vicinanza a Flavio Rossi ed estendo la piena solidarietà anche a tutta la Rsu Cgil dell’Università e alle altre forze sindacali che operano con correttezza e spirito di servizio nello svolgimento dei loro compiti. Invitiamo Flavio Rossi e i suoi colleghi e colleghe del sindacato a continuare con coraggio e dedizione nel loro lavoro a favore dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Noi saremo al loro fianco”.

I segretari generali di Cgil del Trentino e di Flc Cgil del Trentino, Andrea Grosselli e Raffaele Meo

“Come Cgil del Trentino e Flc Cgil del Trentino esprimiamo piena solidarietà al compagno Flavio Rossi e con lui a tutta la rsu Cgil dell’Università di Trento. L’impegno dei nostri delegati sindacali all’interno dell’Ateneo è da sempre rivolto al miglioramento delle condizioni di lavoro nell’esclusivo interesse delle colleghe e dei colleghi degli uffici amministrativi e tecnici e di tutto il personale in generale. Un impegno che è riconosciuto dalle lavoratrici e dai lavoratori che hanno garantito al nostro sindacato di essere il più rappresentativo in quanto a tesseramento e il più votato nelle elezioni delle rsu. Le farneticazioni dell’autore dei manifesti comparsi oggi sulle strade di Povo non possono cancellare questi dati di fatto, anzi confermano quanto il nostro sindacato sia sempre in prima linea nel saper concretamente rappresentare, tutelare ed ampliare i diritti di chi lavora all’interno dell’Università di Trento.

Chiediamo quindi alle Forze dell’ordine di fare luce sull’autore di questi gravissimo atto di intimidazione e confidiamo nella solidarietà da parte di tutto il personale dell’Ateneo. E ribadiamo immediatamente che queste folli minacce non ci intimidiscono, ma anzi ci danno più forza, se ancora ce ne fosse bisogno, nel portare avanti l’impegno del sindacato confederale in ogni luogo di lavoro a sostegno delle istanze e delle ragioni delle lavoratrici e dei lavoratori”.