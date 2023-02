Mezzo pesante si ribalta sulla statale 42 a Ranzanico, 55enne in gravi condizioni

venerdì, 17 febbraio 2023

Endine Gaiano (Brescia) – Un mezzo pesante si è ribaltato sulla statale 42 del Tonale tra Ranzanico ed Endine Gaiano (Bergamo), grave il conducente, 55 anni. L’incidente è accaduto alle 5:20 e sul posto si sono portati i soccorritori l’elisoccorso da Bergamo, un’automedica e un’ambulanza con l’equipe medica, i vigili del fuoco. i tecnici Anas e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi.

A causa dell’incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la statale 42 del Tonale e della Mendola”, all’altezza del km 50,900 a Ranzanico (Bergamo). Il traffico deviato sulla strada provinciale 76. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità.