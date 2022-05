lunedì, 23 maggio 2022

Merano – Rissa in centro, intervengono i carabinieri. Nella serata di ieri un passante ha allertato la centrale operativa della Compagnia carabinieri di Merano per una rissa in atto tra piazza Teatro e corso della Libertà a Merano. Immediato l’intervento di un congruo numero di carabinieri, sia in uniforme che in borghese, per provare a bloccare la rissa.

All’arrivo dei militari c’è stato un fuggi-fuggi e solamente due persone – sebbene gli altri siano stati cercati in lungo e in largo – sono state fermate sul posto e accompagnate in caserma. Uno di essi aveva indosso un coltello.

Dalla prima ricostruzione sembra che la rissa si sia accesa per futili motivi connessi alla provenienza geografica delle due squadre contendenti. Turchi contro curdi, popoli notoriamente affetti da un difficile rapporto interetnico.