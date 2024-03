Merano, rapinatore arrestato dai carabinieri

sabato, 9 marzo 2024

Merano (Bolzano) – Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Merano hanno arrestato una cittadina macedone 22enne per una rapina avvenuta in via Parrocchia.

La donna, con la complicità di un uomo, dopo aver avvicinato un giovane che percorreva la strada in sella alla propria bicicletta, lo ha spinto con violenza costringendolo a scendere dal mezzo mentre il suo complice, simulando di possedere un’arma custodita sotto la propria giacca, lo ha minacciato facendolo allontanare.

La coppia si è quindi così impossessata della bici e si è allontanata in direzione via Roma.

L’immediata chiamata al 112 della vittima ed il fulmineo intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Merano hanno però reso la vita dei due criminali decisamente più difficile, consentendo ai militari operanti di raccogliere dal proprietario del mezzo la descrizione dei fuggiaschi.

I militari hanno quindi tempestivamente rintracciato e bloccato la donna, mentre l’uomo si era già dileguato prima dell’arrivo dei Carabinieri, anche se le serrate indagini condotte dall’Arma dei Carabinieri di Merano hanno consentito la sua identificazione e il conseguente avvio delle immediate ricerche.

L’autorità giudiziaria, opportunamente informata dell’accaduto, ha quindi disposto l’arresto della macedone e il suo accompagnamento, in regime di arresti domiciliari, presso la sua abitazione. Un’operazione di Polizia perfettamente riuscita, anche grazie all’attiva, sinergica e perfetta collaborazione della vittima che ha immediatamente richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.