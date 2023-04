lunedì, 17 aprile 2023

Bolzano – E’ in gravi condizioni un giovanissimo hockeista della formazione Under 11 e 12 della Foxes Academy di Bolzano, rimasto ferito in un torneo giovanile organizzato alla Meranarena di Merano (Bolzano). Il giovane atleta – 10 anni – durante la gara sarebbe stato colpito da un dischetto.

E’ stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Bolzano dove è seguito da un’equipe specializzata. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto durante la sfida.