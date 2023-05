Melloblocco, il bilancio dei controlli dei carabinieri: patenti ritirate e segnalazioni per droga

sabato, 6 maggio 2023

Val Masino – In occasione del raduno internazionale di bouldering denominato “Melloblocco”, che comprende non solo arrampicata sportiva ma anche eventi pubblici, il Comando Provinciale Carabinieri di Sondrio ha predisposto dei servizi finalizzati al monitoraggio del flusso veicolare in ingresso in valle, alla circolazione stradale ed al rispetto delle norme del codice della strada, nonché al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti.

I controlli si sono concentrati, nel pomeriggio di giovedì 4 e venerdì 5 maggio, lungo la S.P.9 della Val Masino ad opera dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sondrio, della Stazione di Ardenno e del Nucleo CC Cinofili di Orio al Serio.

Nel corso dell’attività di prevenzione sono state controllate numerose persone, delle quali 16 trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, hashish ed ecstasy e pertanto segnalate alle prefetture di residenza come assuntrici di sostanze stupefacenti; a nove di queste è stata anche ritirata la patente di guida.