Maxisequestro di droga, 40enne arrestato dalla Polizia di Stato di Bolzano

martedì, 5 settembre 2023

Bolzano – L’attività di prevenzione della questura di Bolzano contro lo spaccio di sostanze stupefacenti prosegue in Alto Adige. Il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, in occasione di un servizio di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona Don Bosco, ha sottoposto a perquisizione domiciliare e personale un cittadino italiano di 40 anni, con precedenti in materia di droga.

La perquisizione dell’appartamento e della cantina nella disponibilità dell’uomo ha consentito di rinvenire e sequestrare a suo carico numerose confezioni di sostanza stupefacente per un totale di oltre 4 chilogrammi e mezzo di cocaina, oltre due chilogrammi di hashish e circa sei chili di marijuana.

Al termine della stesura degli atti e come disposto dal Pm di turno della Procura di Bolzano, l’uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.