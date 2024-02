Maxi sequestro di oggettistica della Guardia di Finanza nel Bresciano

martedì, 27 febbraio 2024

Brescia – Maxi sequestro di oggettistica e capi di abbigliamento nel Bresciano. Nell’ambito dell’attività istituzionale di contrasto alla criminalità economico-finanziaria, il comando provinciale delle Guardia di Finanza di Brescia ha orientato la componente territoriale ad operare una capillare attività di controllo rivolta a tutelare il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale.

In tale contesto, sulla base di una preliminare attività di analisi di rischio supportata anche da elementi acquisiti durante il controllo economico del territorio, sono state ispezionate 8 attività commerciali gestite da cittadini cinesi ubicate su tutto il territorio provinciale.

L’attività svolta, complessivamente, ha consentito di sottoporre a sequestro 696mila articoli, tra i quali, in particolare, oggettistica legata al carnevale, articoli di bigiotteria, capi di abbigliamento e giocattoli posti in vendita privi di indicazioni in lingua italiana necessarie e obbligatorie (provenienza, tipologia di prodotto, materiali impiegati, istruzioni, precauzioni e destinazioni d’uso) per garantire la corretta e completa informazione al consumatore.

Le irregolarità riscontrate, sanzionate in via amministrativa, comportano una pena pecuniaria che, per il codice del consumo, in considerazione della merce sottoposta a sequestro sono state comminate sanzioni pari ad un minimo di 19.500 euro e ad un massimo di 290.000 euro.