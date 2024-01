Maxi sequestro di droga ed arresto di spacciatore da parte della Squadra Mobile di Brescia

giovedì, 18 gennaio 2024

Brescia – Nel corso di un mirato servizio antidroga della Polizia di Stato, finalizzato a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile della Questura di Brescia ha tratto in arresto un uomo sorpreso in possesso di un importante quantitativo di sostanza stupefacente destinata ad essere spacciata.

In particolare, gli investigatori della Questura di Brescia avevano, da pochi giorni, localizzato un garage ubicato in una via centrale della città, interessato da un sospetto andirivieni dell’indagato, che vi faceva accessi reiterati, in contesti temporali non compatibili con la vita professionale e personale dello stesso.

Gli approfondimenti investigativi, tempestivamente avviati, hanno consentito di ipotizzare che il locale rivestisse una funzione logistica per la custodia di droga, fungendo da deposito della stessa.

Una volta acquisiti elementi che fondassero il ragionevole convincimento circa l’avvenuto riapprovvigionamento di stupefacente, gli operatori della Polizia di Stato hanno fatto accesso nel garage ed hanno rinvenuto oltre 2 quintali e mezzo di droga, segnatamente costituita da 125 kg di marijuana e 140 kg circa di hashish, oltre a materiale per il confezionamento sottovuoto e tre bilancini di precisione.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione del soggetto, a Desenzano del Garda, rinvenendo e sequestrando 22 mila euro in contanti, una macchina conta soldi ed altra modica quantità di droga.

L’uomo è stato pertanto tratto in arresto e associato alla locale Casa Circondariale “Nerio Fischione”, a disposizione della Procura della Repubblica di Brescia.