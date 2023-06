Maxi sequestro di droga a Nalles e tre giovani arrestati

mercoledì, 28 giugno 2023

Nalles (Bolzano) – Operazione antidroga della Polizia di Stato – Sezione Antidroga della Squadra Mobile – di Bolzano: a seguito di segnalazioni gli agenti hanno sottoposto a perquisizione domiciliare un’abitazione di Nalles.

Nell’autorimessa di pertinenza dell’appartamento, in cui erano presenti, oltre al proprietario, anche due giovani cittadini albanesi residenti nel Burgraviato, veniva rinvenuta una cassetta di sicurezza (le cui chiavi erano nella disponibilità dei due stranieri) con all’interno cinque involucri e cinquanta confezioni termosaldate per un peso complessivo superiore al chilo di cocaina. I tre giovani sono stati arrestati.

Si tratta dell’ultima delle operazioni antidroga che dall’inizio dell’anno hanno svolto varie articolazioni della Questura (Squadra Mobile, Squadra Volante e Commissariati di Polizia di Stato), che hanno portato a 18 arresti per detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti e a 31 segnalazioni all’autorità giudiziaria.

Sul versante dei sequestri, notevoli sono i volumi della cocaina (oltre 2,5 chili in sei mesi, in linea con quanto sequestrato lo scorso anno), mentre è addirittura aumentato esponenzialmente il quantitativo dei cannabinoidi (quasi 30 chili da gennaio, sei volte lo stupefacente sequestrato nello stesso periodo dello scorso anno).

Completano il quadro dei sequestri, 50 grammi di eroina e 30.000 euro, provento dell’attività illecita e tolti dalla disponibilità degli spacciatori.