Maxi sequestro di cocaina: tre arresti della Polizia a Desenzano

mercoledì, 18 gennaio 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Tre arresti e sequestro di 5 chili di cocaina a Desenzano del Garda (Brescia). Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Desenzano del Garda in servizio di Volante sul territorio di competenza, ha proceduto a controllare un’auto alla cui guida ha trovato un soggetto straniero, diverso dall’intestatario del veicolo.

All’esito del controllo del mezzo, gli operatori della Polizia di Stato hanno scoperto, abilmente nascosti nel vano del baule destinato alla ruota di scorta, oltre 5 chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ripartiti in panetti. Pertanto, l’uomo è stato tratto in arresto.

Con l’ausilio dal personale della Squadra Mobile della Questura, successivamente coinvolto, è stata svolta una perquisizione presso il domicilio dell’arrestato, ivi rintracciando la presenza di altri due soggetti che avevano disponibilità di un ulteriore chilo e mezzo di cocaina e materiale di confezionamento della droga, oltre a più di venti mila euro in contanti.

La Polizia di Stato ha proceduto pertanto a trarre in arresto anche i due uomini e sequestrare quanto rintracciato nella casa perquisita. I tre arrestati sono stati associati alla locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica di Brescia.