Maxi-rissa di Pergine Valsugana: identificate e denunciate le otto giovani

sabato, 30 marzo 2024

Pergine Valsugana (Trento) – Otto ragazze minorenni sono state denunciate dai carabinieri di Borgo Valsugana per la rissa avvenuta presso la stazione intermodale di Pergine il 26 febbraio scorso, il cui video era diventato virale dopo aver fatto il giro degli smartphone. Proprio grazie all’acquisizione di quel video, i militari dell’arma sono riusciti ad identificare le protagoniste, tutte minorenni residenti nel capoluogo e in alcuni Comuni della Valsugana, che sono state tutte convocate in caserma accompagnate dai genitori.

Una “contesa affettiva” di un giovane loro coetaneo pare essere stata la causa scatenante della lite, nata attraverso i social network e terminata in un appuntamento per un chiarimento, ben presto trasformatosi in una rissa vera e propria che vedeva contrapposti due gruppi distinti.

Solo l’intervento di alcuni passanti ha scongiurato il peggio, separando le “contendenti”. Tutte le ragazze, che per fortuna non hanno avuto bisogno delle cure mediche, ora dovranno rispondere del reato di rissa dinanzi all’autorità giudiziaria per i minorenni di Trento.