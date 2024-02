Marone: scontro in galleria sulla Sp 510, ferito 35enne

venerdì, 9 febbraio 2024

Marone (Brescia) – Scontro in galleria a Marone, ferito un 35enne, traffico in tilt fino al tardo pomeriggio. Lo schianto accaduto a metà pomeriggio sulla strada provinciale 510 ha avuto conseguenze pesanti nei collegamenti tra la Valle Camonica, il Sebino e Brescia: sul posto i soccorritori, l’equipe medica del 118 con l’automedica e un’ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Ferito un 35enne, alla guida di un’utilitaria che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Ome. La strada è stata chiusa per consentire gli interventi e in entrambe le direzioni sui sono formate lunghe code.