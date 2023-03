Marone: rapimento Zanotti, in tre scelgono il rito abbreviato

martedì, 21 marzo 2023

Marone (Brescia) – Rapimento Zanotti, in tre scelgono il rito abbreviato, mentre l’altro bresciano rapito – Alessandro Sandrini – è indagato per simulazione di reato e di tentata truffa aggravata.

Sergio Zanotti, 63 anni di Marone (Brescia) venne rapito in Siria nel 2016 e fu rilasciato tre anni dopo in Turchia. Nel suo rapimento sono imputati in tre – Alberto Zanini, 56enne di Mazzano, Fredi Frrokaj, 46enne albanese di Flero, Olsi Mirtaj, 43enne albanese di Gussago – e hanno scelto il rito abbreviato davanti al Gup di Brescia. Invece Alessandro Sandrini è nella duplice veste di parte lesa e indagato. La sua posizione sarà chiarita nell’udienza preliminare.