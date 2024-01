Marone: furti in casa, i ladri uccidono la cagnolina Laika che abbaiava

lunedì, 22 gennaio 2024

Marone (Brescia) – Raffica di furti nella abitazioni del Sebino, da Sulzano a Marone, ma anche a Iseo. Durante un’irruzione in una casa che si affaccia su lago d’Iseo, i malviventi hanno ucciso una cagnolina che abbaiava e dava fastidio.

L’episodio è accaduto in una casa di Marone: i ladri, che agiscono nel tardo pomeriggio con l’arrivo dell’oscurità, hanno fatto irruzione e la cagnolina Laika, di cinque anni, ha cominciato ad abbaiare, così per proseguire la loro azione hanno ucciso a bastonate la cagnolina, poi hanno fatto irruzione in casa, molto probabilmente entrando dalla porta finestra del balcone e razziando denaro e preziosi.

La famiglia ha scoperto il furto al rientro in serata e fatto denuncia ai carabinieri. Sono in corso indagini per risalire al banda di ladri che agisce da giorni sul Sebino.