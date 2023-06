Marmolada, climber 35enne precipita da Punta Rocca: è grave

sabato, 17 giugno 2023

Canazei (Trento) – Soccorso a Punta Rocca, parete sud della Marmolada, arrampicatore di 35 anni e trasportato all’ospedale di Cavalese (Trento).

Un climber italiano, classe 1988, residente a Belluno, è stato soccorso nella prima mattinata di oggi, dopo essersi infortunato ad un arto inferiore in seguito ad una caduta di una decina di metri dalla base di Punta Rocca, parete sud della Marmolada, che si accingeva a scalare insieme al proprio compagno di cordata percorrendo la via Olimpo, un itinerario con difficoltà massime intorno al settimo grado. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata in mattinata da parte del compagno.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino Settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso, mentre nella piazzola di Canazei si metteva a disposizione il personale della stazione Alta Val di Fassa. L’elicottero di Trentino Emergenza, dopo aver localizzato il target, ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso che, essendosi accertato delle condizioni sanitarie dell’infortunato, ha provveduto a recuperarlo in autonomia, mentre l’equipe medica veniva sbarcata nei pressi di una vicina malga. L’elicottero ha infine recuperato paziente e tecnico di elisoccorso, raggiungendo i sanitari che hanno provveduto ad imbarellarlo per elitrasportarlo nel vicino ospedale di Cavalese.