Manerbio: incendio tetto di un’abitazione, ingenti i danni

martedì, 19 dicembre 2023

Manerbio (Brescia) – Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia a Manerbio. La sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia è stata allertata per l‘incendio del tetto di un’abitazione nel Comune di Manerbio.

Sono giunte sul posto 5 squadre del comando di Brescia, con le operazioni di spegnimento terminate nella notte e la bonifica in mattinata. Non si registrano persone coinvolte. Il tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme all’intera copertura dell’abitazione. Risultano coinvolti circa 40 metri quadri di copertura del tetto in legno.