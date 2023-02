Manerba del Garda, soccorsa escursionista 51enne

domenica, 26 febbraio 2023

Manerba del Garda (Brescia) – Concluso in serata l’intervento che oggi ha impegnato la Stazione di Valle Sabbia del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana. Una donna di 51 anni è caduta mentre stava facendo una passeggiata su un sentiero, nella zona della Rocca di Manerba (Brescia). Stavano scendendo verso la località Sasso e nella caduta la donna ha riportato la sospetta frattura di una caviglia ed ha chiesto aiuto.

La centrale ha attivato il Soccorso alpino, che ha operato in collaborazione con i vigili del fuoco. L’infortunata è stata raggiunta, valutata dai nostri soccorritori per la parte tecnico-sanitaria e poi trasportata all’ambulanza per il trasferimento in ospedale a Desenzano del Garda. L’intervento è finito con il rientro delle squadre intorno alle 20:30.