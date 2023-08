Maltratta l’ex compagna, arrestato dalla Squadra Mobile di Brescia

venerdì, 25 agosto 2023

Brescia – Maltrattava l’ex compagna da quasi cinque anni, arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Brescia. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare del Gip del tribunale di Brescia nei confronti di una bresciano di mezz’età accusato di maltrattamenti familiari, aggravati dalla commissione di condotte anche in danno di minori, nonché all’uso di armi improprie.

L’uomo – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe anche preso a sediate l’ex compagna e poi tamponata con l’auto mentre cercava di raggiungere la Questura e infine scortata dalla Polizia fino in un luogo sicuro. L’episodio, avvenuto a Brescia a fine luglio, è l’epilogo di una lunga storia di violenze, maltrattamenti e minacce che una donna di Brescia ha subito dal 2018 ad oggi da parte del compagno, anche lui bresciano, e padre dei suoi figli. Esasperata dai comportamenti del compagno, la donna ha interrotto la relazione, ma l’uomo aveva continuato a perseguitarla. Lei però non l’aveva denunciato. A fine luglio l’ha costretta ad andare in un appartamento e l’ha colpita con una sedia, quindi è stata inseguita e bloccata mentre si recava in questura e l’intervento degli agenti ha evitato il peggio. La Squadra Mobile e la Procura della Repubblica hanno chiesto e ottenuto nei confronti dell’uomo un’ordinanza di custodia cautelare che è stata eseguita, ora l’uomo si trova in carcere, mentre la donna è in luogo sicuro.