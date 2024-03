domenica, 31 marzo 2024

Lumezzane (Brescia) – Pasqua con pioggia nelle valli e neve copiosa sulle alpi oltre i 1500 metri. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nel Bresciano nella notte scorsa e in mattinata in Valtellina per la pioggia con allagamenti di garage e rischio esondazioni di rogge e torrenti.

Nella città di Brescia e a Lumezzane si sono concentrati gli interventi nel Bresciano, invece in Valchiavenna e Valtellina l’attenzione è su zona a rischio idrogeologico.