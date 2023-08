Maltempo: superata l’emergenza in Valtellina e Valchiavenna

martedì, 29 agosto 2023

Bormio (Sondrio) – Rientrata l‘emergenza in Valtellina e Valchiavenna. La situazione metereologica generale è in netto miglioramento con il declassamento del livello di allerta per rischio idrogeologico da “rosso” a “giallo”

Per quanto concerne gli eventi verificatisi a Bormio e Valdisotto, frazione Santa Lucia, che hanno comportato l’evacuazione a titolo precauzionale di circa 20 persone, tutte le persone evacuate hanno fatto regolare rientro nelle proprie abitazioni.

Rientrata la situazione anche in Valfurva, frazione Santa Caterina, in considerazione dell’abbassamento del livello del torrente Frodolfo entro adeguati margini di sicurezza, ove i turisti hanno fatto rientro in parte in albergo e in parte nelle rispettive abitazioni.

Tuttavia, a causa delle forti precipitazioni atmosferiche che hanno causato fenomeni di torbidità dell’acqua con presenza di sospensione, a Livigno e Valdidentro frazioni di Pedenosso, Sant’Antonio e Semogo, hanno adottato, a titolo precauzionale, ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 50 del TUEL di divieto di consumo di acqua potabile sino a cessate esigenze.

Infine è ripristinata la viabilità sulla statale 38 dello Stelvio in entrambi i sensi di marcia da parte dei tecnici Anas.

Permane, invece, la chiusura del Passo dello Spluga, sul versante Svizzero, sino alle 16 di venerdì 1 settembre.

di Ch. P.