Maltempo, strade chiuse e danni in Trentino: la situazione

giovedì, 13 luglio 2023

Trento – Temporali, allagamenti caduta alberi, strade chiuse e danni in Trentino. La situazione della rete viaria di competenza provinciale.

Chiusa la Strada Provinciale 31 del Passo Manghen, da Molina di Fiemme a località Piazzol, per caduta piante e riversamento materiale in strada. Sempre lungo la medesima via, in località Calamento di Telve (versante Valsugana), sono in corso attività di pulizia della carreggiata per lo sversamento di materiale e la rimozione di alcune piante. Chiusa la SP 221 l della Val Noana (nel Primiero) nel comune di Mezzano, per caduta massi, piante e materiale sparso in diversi punti. Chiusa la SP 127 di Tremalzo per l’intera giornata per rimozione e taglio di piante ritenute instabili.

Sulla Strada Statale 47 della Valsugana, nel tratto lungo il Lago di Caldonazzo, durante la mattinata ci saranno dei rallentamenti del traffico per attività di taglio cautelativo di alcune piante ritenute instabili. Sulla SS 240 di Loppio e Val di Ledro, nel tratto tra la frazione di Loppio e Passo San Giovanni, nel corso della notte sono stati rimossi dalla carreggiata vari rami caduti a seguito del vento. La viabilità è comunque stata ripristinata. Lungo la Strada Provinciale 59 Nomi – Calliano, il sottopassaggio a Nomi si è un parzialmente allagato. La viabilità è già stata ripristinata. Lungo la SP 87 di Pejo, è in corso la pulizia della carreggiata per riversamento di materiale. Infine, lungo la SS 45 bis Gardesana occidentale, si è verificata un’anomalia di funzionamento nell’impianto di illuminazione in alcune gallerie tra Cadine e Trento in entrambe le direzioni. L’illuminazione è stata ripristinata.