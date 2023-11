Maltempo, le strade chiuse in Valle Camonica, Valtrompia e Garda

venerdì, 3 novembre 2023

Cevo (Brescia) – Durante la notte non si sono verificate altre frane sulle strade del Bresciano, e le condizioni sono ancora critiche in alcune zone.

La Sp 84 a Cevo, chiusa verso le 21.30 di ieri sera per frana, è stata riaperta a senso unico alternato a vista attorno alle 23; in mattinata una nuova frana ha invaso la carreggiata sulla Sp6 al km 9+600 in Comune di Cevo: i mezzi sono all’opera per la pulizia della strada (nella foto).

È stato chiuso il Passo Crocedomini dal lato della Valtrompia, Valle Sabbia e Valle Camonica per neve. I fiocchi di neve sono caduti anche sulla Sp345 a San Colombano in Maniva, in Gaver, a Cevo e a Saviore dell’Adamello.

Sulla Sp345 a Collio, chiusa per frana, non sarà riaperta la SP345. L’ordinanza di chiusura è prorogata di un giorno, quindi domani, sabato 4 novembre, continueranno i lavori e permarranno gli orari di transito consentito con il presidio della Protezione Civile tra le 12 e le 13 e tra le 17 e le 7.

Al momento le strade provinciali del Bresciano chiuse sono:

Comune di Gargnano: Sp9 per frana;

Comune di Borno: Sp5 chiusa da Paline di Borno alla Val di Scalve, per raggiungere la Val di Scalve è necessario salire da Angolo Terme);

Comune di Collio: Sp 345 “Delle Tre Valli” per frana;

Comune di Tignale: Sp38 km 15+100 per frana.