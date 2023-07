Maltempo in Alto Adige: smottamenti ed esondazioni torrenti. Ponti spazzati via in Val Pusteria. VIDEO

domenica, 30 luglio 2023

Colfosco (Bolzano) – L’ondata di maltempo della serata di ieri e nella notte ha interessato l’Alto Adige e marginalmente il Trentino: nubifragi si sono abbattuti in zone alpine e una frana è finita su quattro vetture a passo Gardena, senza interessare persone (video sotto).

#INFOINTERVENTO: VVF Colfosco – 29.07.23 – una frana ha investito delle auto sul parcheggio alla base del sentiero della ferrata tridentina, fortunatamente nessuno é rimasto ferito. pic.twitter.com/n9t8dqRzzo — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) July 29, 2023

Il distacco della masse di fango è sassi si è verificato sul versante della val Badia verso Corvara. I vigili del fuoco sono stati chiamati nella notte per interventi di pulizia strada per la caduta di alberi e sassi finiti sulla careggiata ed esondazioni di torrenti, come accaduto a Valdaora con il rio Furcia. Gli interventi dei vigili del fuoco hanno interessato Colfosco, Parcines, Verdins e Scena. Sopralluoghi di tecnici e geologi nelle zone colpite dal maltempo per valutare i danni.

Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento si sono abbattuti su diverse zone dell’Alto Adige. Nelle zone colpite (Video di Valdaora) i Vigili del Fuoco hanno effettuato giá numerosi interventi! pic.twitter.com/h0AW41cvRT — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) July 29, 2023

In un video pubblicato sul profilo Twitter dell’Unione Provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dell’Alto Adige, riportato sopra, c’è quanto accaduto in val Pusteria, nella zona di Casies e Valdaora, dove i torrenti ingrossati per l’acqua caduta dal cielo hanno distrutto e trascinato via anche alcuni ponti in legno.

IL BILANCIO

Nelle prime ore di oggi (30 luglio), l’assessore provinciale alla Protezione civile, Arnold Schuler, e il presidente dell’Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dell’Alto Adige, Wolfram Gapp, hanno fatto un sopralluogo a Valdaora e tracciato un primo quadro dei danni provocati dai forti temporali di ieri sera: “La nostra forza sta nella collaborazione”, sottolinea Schuler, “membri dei vigili del fuoco volontari, dei Bacini montani e dell’autorità forestale erano già in servizio durante la notte, e le aziende private hanno immediatamente messo a disposizione i loro escavatori e camion, per i quali esprimo il mio ringraziamento a tutti!”. Allo stesso tempo, l’assessore provinciale Schuler sottolinea che attualmente si sta lavorando in parallelo su moltissimi cantieri dei Bacini montani in tutta la Provincia, ma che i danni si ripetono, dato che gli eventi piovosi si susseguono con sempre maggiore intensità e frequenza.

Nella serata di ieri (29 luglio), forti temporali, con una portata fino a 50 litri per metro quadrato, hanno causato gravi danni in Alta Val Pusteria. ”Il Rio Molini e il Rio di Vallelunga si sono innalzati a causa delle enormi quantità di precipitazioni e il torrente Furcia ha spazzato via diversi ponti nella frazione di Gassl nel Comune di Valdaora, oltre a coprire di fango strade ed edifici; è stato necessario chiudere la strada di accesso alla frazione di Sorafurcia”, riferisce Sandro Gius, direttore dell’Ufficio Sistemazione bacini montani est, “il nostro caposquadra Armin Oberarzbacher ha effettuato un sopralluogo durante la notte e ora si tratta di rilevare i danni in modo più dettagliato per poter poi emettere gli ordini di riparazione”.

La strada provinciale SP 43 attualmente chiusa verso il Passo Furcia potrà essere riaperta nel pomeriggio, spiega il direttore del Servizio strade della Provincia Philipp Sicher, i veicoli di emergenza e anche i camion del latte possono passare già ora.

Altri eventi in Val Gardena, a Parcines e a Scena

Nel parcheggio dl Pisciadù, sotto Passo Gardena, ieri diversi veicoli sono stati sepolti da una valanga di detriti. Cadute di massi e smottamenti si sono verificati anche a Parcines-Rablà, Scena e Verdines.